Utrecht-fans hebben het gedaan: spreekkoren

Spreekkoren over Joden (Ajax) zijn eigenlijk overal wel te horen, maar de supporters van FC Utrecht liggen wat dit betreft extra onder de loep. En de NOS pakt nu uit met een verhaal over de wedstrijd van zaterdagavond van de Domstedelingen uit bij Sparta. De Utrecht-fans zouden zich weer 'misdragen' hebben.



Het bovenstaande medium schrijft er in ieder geval het volgende over: "Tijdens het uitduel met Sparta heeft een deel van de meegereisde fans van FC Utrecht zich misdragen. De supporters zongen antisemitische liederen in de aanloop naar FC Utrecht-Ajax volgende week. De spreekkoren waren voor televisiekijkers en mensen in het stadion duidelijk te horen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf echter na afloop van de wedstrijd aan dat hij het niet had meegekregen. Het is niet voor het eerst dat een deel van de supporters van FC Utrecht zich kwetsend uitlaat. Eerder al legde de aanklager betaald voetbal de club een straf op voor vergelijkbare teksten op de tribunes."



Eigenaar Frans van Seumeren zei eerder: "Het moet afgelopen zijn, want anders stop ik er echt een keer mee." De fans van Utrecht hieven overigens 'Wie niet springt die is een Jood' en 'Joden gaan eraan' aan.