De supporters van de Eredivisie-club sc Heerenveen kijken reikhalzend uit naar de minuten die Martin Ödegaard binnenkort gaat maken in het Abe Lenstra Stadion. Op zaterdagavond mocht het nog niet zo zijn: de Noor kreeg een minuutje speeltijd, maar daar kunnen we hem natuurlijk niet op beoordelen. Na het duel liet het supertalent zich uit over zijn transfer naar Friesland.



In gesprek met FOX Sports vertelde Ödegaard: "Het is heel mooi dat ik mijn eerste minuten heb gemaakt in dit geweldige stadion met geweldige fans. Het is helemaal mooi dat we ook nog hebben gewonnen. Het was een speciale week, omdat alles nieuw is. Ik moet alles in me opnemen maar ik heb een mooie tijd hier. Dat is goed denk ik. Ik concentreer me niet teveel op wat anderen over mij zeggen. Ik ben een speler die graag de bal heeft en daar dan mooie dingen mee doet. Als je op de bank zit hoop je er altijd in te komen. Zeker als het voor je debuut is. Maar het logisch dat ik kort speelde, ik ben hier pas een paar dagen."



De international van Noorwegen ging verder: "Het lijkt een hele fijne club te zijn, ik heb het nu al naar mijn zijn. Op dit moment brengt mijn vader of Morten Thorsby mij naar de training, haha. Omdat ik nog niet kan rijden. Ik heb zelfs al een fiets, die ga ik gebruiken als het warmer wordt. Ik heb het nog niet geprobeerd."