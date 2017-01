Onderkoelingsgevaar bij Zoet: "Warm blijven"

PSV had het vrij gemakkelijk in zijn wedstrijd tegen Excelsior in het Philips Stadion en doelman Jeroen Zoet kreeg vrijwel niets te doen in Eindhoven. En dus was er toch een bepaald onderkoelingsgevaar voor de sluitpost, die op een gegeven moment maar wat heen en weer ging lopen om warm te blijven.



In gesprek met het Eindhovens Dagblad stelt Zoet: "Dat was niet voor het eerst zo. Dit soort wedstrijden hebben we meer gespeeld. Hoe moeilijk het is om dan je concentratie te houden? Het is zaak om veel te coachen en in beweging te blijven. Gaat het spel naar rechts, dan ik ook. Het is ook belangrijk om warm te blijven. Zeker met dit weer en die sneeuw."



Voorlopig staat PSV nu op een gedeelde tweede plaats in de Eredivisie, samen met Ajax. De Amsterdammers komen op zondagmiddag in actie tegen PEC Zwolle.