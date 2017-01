Veel transfers bij Brugge: "Bestuur heeft het druk gehad"

Club Brugge haalde al vier winteraanwinsten in huis en legde al één speler voor volgend seizoen vast. Een groot contrast dus met de vorige transferperiode, waar het aantal nieuwkomers beperkt werd tot drie stuks. Maar net zoals in de zomer slaagde Blauw-Zwart er vooralsnog in om zijn sterkhouders aan boord te houden.



Al was dat tijdens de vorige transfermarkt allesbehalve evident. Michel Preud'homme geeft ook toe dat bepaalde spelers met transferperikelen kampten. "Vaak is er een soort gelatenheid na die eerste titel. Er zijn spelers die een transfer willen versieren en die zijn niet altijd bij de zaak. Ook bij ons heeft het bestuur veel werk gehad om sommige spelers weer op de rails te krijgen", klinkt het bij Sporza.



Maar momenteel zijn er van die transferperikelen geen sprake en lijkt Blauw-Zwart helemaal klaar voor de titelstrijd. De focus is alvast aanwezig. "De slechte Champions League-campagne heeft de spelers wel weer met de voetjes op de grond gezet. Ze wisten plots weer dat het niet vanzelf zou gaan, die tweede titel", besluit MPH.