Utrecht blijft winnen: ook Sparta moet eraan geloven

FC Utrecht zette al een hele mooie serie neer voor de winterstop en na de onderbreking gaan de Domstedelingen gewoon verder waar zij gebleven waren. Op Het Kasteel in Rotterdam kwam het team van coach Erik ten Hag wel op achterstand, maar toen het puntje bij het paaltje kwam stond het toch 1-2.



Oefenmeester Alex Pastoor zorgde voor een flink aantal wisselingen bij Sparta en aanvankelijk pakte dat allemaal goed uit. De thuisploeg kwam na ongeveer 25 minuten voetballen met 1-0 voor via een doelpunt van Ivan Calero. Tot aan het moment van scoren van de Spanjaard waren beide ploegen aan elkaar gelijk, maar Utrecht moest dus toch rusten met een achterstand.



Na rust stelde Utrecht orde op zaken: Willem Janssen kopte binnen uit een vrije trap, waarna spits Sébastien Haller nog een opgelegde kans wist te missen. Toch kwam het nog allemaal goed voor de Domstedelingen, want Kristoffer Peterson zorgde voor de bevrijdende treffer.



Scoreverloop:

1-0 (26') I. Calero

1-1 (55') W. Janssen

1-2 (88') K. Peterson