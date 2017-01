FC Groningen maakt gehakt van Heracles Almelo

Het lijkt er niet op dat Heracles Almelo heel erg goed uit de winterstop is gekomen. Sterker nog, de Heraclieden van coach John Stegeman verloren op zaterdagavond behoorlijk kansloos van FC Groningen. Aanvaller Mimoun Mahi scoorde twee doelpunten voor de bezoekende partij.



Heracles deed het in de eerste seizoenshelft toch niet slecht in zijn eigen stadion. De ploeg uit Almelo verloor twee keer voor eigen publiek, maar daar was weinig van terug te zien tegen de Groningers. Lerin Duarte en Samuel Armenteros kregen wel kansjes voor de thuisploeg, maar nog voor rust wist Groningen uit te lopen tot een 0-3 voorsprong via achtereenvolgens Mimoun Mahi, Desevio Payne en Alexander Sörloth.



Eigenlijk was de tweede helft dus voor de kat zijn viool, maar Heracles trakteerde het eigen publiek dan in ieder geval nog op één doelpuntje, in de allerlaatste minuut via Daryl van Mieghem. Toen stond het echter al 0-4 voor de bezoekers, want de eerdergenoemde Mahi was al weer tot scoren gekomen.



Scoreverloop:

0-1 (30') M. Mahi

0-2 (34') D. Payne

0-3 (39') A. Sörloth

0-4 (87') M. Mahi

1-4 (90') D. van Mieghem