Van Ginkel bij rentree in Eindhoven gelijk belangrijk

Waar PSV misschien wat tam begon aan zijn wedstrijd tegen Excelsior in het Philips Stadion, gingen de Eindhovenaren in de eerste helft stukje bij beetje al beter spelen. Op een gegeven moment was het wachten op een goal van de ploeg van coach Phillip Cocu en middenvelder Marco van Ginkel bediende het publiek in het Philips Stadion op zijn wenken.



Van Ginkel kwam in het afgelopen seizoen al bijzonder vaak tot scoren voor PSV en die lijn zette hij op zaterdag dus door, bij zijn eerste wedstrijd voor de club die hem een half jaartje huurt van het Engelse Chelsea. Na de goal van de huurling was het hek van de dam en kregen de Eindhovenaren kans op kans, maar onder meer spits Luuk de Jong kreeg de bal er maar niet in, zoals eigenlijk al het hele jaar het geval is.



In de tweede helft maakte PSV er dan toch 2-0 van via een andere oud-Vitessenaar. Davy Pröpper verschalkte Excelsior-doelman Warner Hahn met een knappe stift en zorgde op die manier voor de beslissing. De Eindhovenaren hadden daarna nog wel vaker kunnen scoren, maar dat lukte steeds net niet.



Scoreverloop:

1-0 (34') M. van Ginkel

2-0 (59') D. Pröpper