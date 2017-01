Topaankoop Draxler goud waard voor Paris Saint-Germain

Het Franse Paris Saint-Germain had in het afgelopen seizoen geen kind aan de tegenstand in de Ligue 1. Dat is dit seizoen wel anders, want voor de winterstop hadden de steenrijke Parijzenaars het toch bijzonder lastig. Julian Draxler werd aangekocht en op zaterdag verwerd hij prompt tot de matchwinner bij de club van Edinson Cavani en Angel Di Maria.



Aanvankelijk leek het een makkelijke wedstrijd te gaan worden voor Paris Saint-Germain uit bij Stade Rennes. De Parijzenaars kregen kans na kans na kans en spelers als de eerdergenoemde Cavani en ook middenvelder Blaise Matuidi wisten deze mogelijkheden niet te verzilveren. Aankoop Draxler zorgde dan echter toch voor de verlossende openingstreffer na een goede pass van spelmaker Marco Verratti.



Daarna kwam de sleet er wat op bij Paris Saint-Germain en kwam Rennes terug in de wedstrijd. De spitsen van de Franse subtopper wisten de bal echter niet in het net te krijgen en dus kroonde Draxler zich tot matchwinner.



Scoreverloop:

0-1 (39') J. Draxler