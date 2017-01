Twee goals Ghoochannejhad zorgen voor blijdschap in Heerenveen

Bij sc Heerenveen tegen ADO Den Haag in het Abe Lenstra Stadion waren alle ogen eigen gericht op het supertalent van Real Madrid Martin Ödegaard, die het aankomende half jaar voor de Friezen zal uitkomen. De Noor mocht niet begonnen, maar viel wel in, waar spits Reza Ghoochannejhad de grote man werd.



De eerste helft in Heerenveen kenmerkte zich vooral door een gebrek aan creativiteit op het veld bij de thuisploeg. De Friezen zorgden niet voor spetterende combinaties en eigenlijk werd er al gelijk naar de bank gekeken, waar Ödegaard dus zat. Als er dan gevaar gesticht werd, dan was buitenspeler Arber Zeneli daar wel bij betrokken. Al vroeg in de wedstrijd kreeg de Kosovaar een kansje, maar helaas voor Heerenveen werkte hij de bal naast.



Spits Ghoochannejhad werd in de eerste helft teruggefloten wegens buitenspeler en dat leek terecht, maar ook in de tweede helft hoorde hij het fluitje van scheidsrechter Jochem Kamphuis en ditmaal leek hij op een lijn te staan met ADO-verdediger en cultheld Tom Beugelsdijk. Even later kwam de Iraniër dan toch tot scoren, tweemaal maar liefst in zeer korte tijd, waardoor het duel opeens snel beslist was. In de slotfase miste vleugelspits Sam Larsson nog een penalty en mocht 'wonderkind' Ödegaard een minuutje meespelen.



Scoreverloop:

1-0 (63') R. Ghoochannejhad

2-0 (64') R. Ghoochannejhad