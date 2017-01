De 11 namen bij Sparta en FC Utrecht: Brama in de basis

Sparta neemt het op zaterdagavond op Het Kasteel op tegen FC Utrecht en de Domstedelingen beginnen de wedstrijd met middenvelder en aanwinst Wout Brama in de basis. Voor beide teams mogen we van een belangrijk duel spreken, want Utrecht wil de aansluiting met de subtop niet verliezen, waar Sparta maar een paar punten boven de nacompetitiestreep staat.



Coach Erik ten Hag liet eerder al over Brama weten: "Wout is aangetrokken om in de rol van de geblesseerde Rico Strieder te spelen. Ik verwacht dat er enige aanpassingstijd nodig is om dit 1-op-1 in te vullen. Hij zal er zijn eigen stijl in gooien. Ik heb vertrouwen in de toekomst en zie perspectief. Er is een goede samenwerking binnen alle geledingen van de club. Die positieve stemming vertaalt zich ook naar buiten. Op het veld is het vertrouwen er, daar hebben we keihard voor moeten vechten."



Alex Pastoor hoopt dat Sparta punten weet te pakken. "Er is realisme, we presteren maximaal. Met wat extra ervaring gaan we inzetten op meer. De meeste spelers zijn van nul naar vijftien wedstrijden gestegen in de Eredivisie."



Opstellingen FC Utrecht en Sparta:



📝 De namen en rugnummers die horen bij #spautr. Nog een uur, dan gaat de bal rollen in Rotterdam! #fcutrecht pic.twitter.com/vvCgPph89T — FC Utrecht Match (@fcutrechtmatch) January 14, 2017