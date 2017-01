De 11 namen bij PSV en Excelsior: Van Ginkel in de basis

PSV versterkte zich in de winterse transferperiode met Marco van Ginkel. Hij wordt wederom gehuurd van Chelsea en begint op zaterdagavond direct in de basis in de wedstrijd tegen Excelsior. Hij vormt samen met Bart Ramselaar, Davy Pröpper en Andres Guardado het middenveld.



Opstelling PSV:



OPSTELLING PSV



We mogen weer! Met de volgende elf begint PSV aan de jacht op Feyenoord en Ajax. Kom op mannen! #EendrachtMaaktMacht #psvexc pic.twitter.com/pzQ94I7eic — PSV (@PSV) 14 januari 2017