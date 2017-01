Django Warmerdam wordt dit seizoen door Ajax uitgeleend aan PEC Zwolle om daar aan speelminuten toe te komen. Dat gaat inmiddels aardig, al wordt hij door trainer Ron Jans vooral ingezet als middenvelder. En dat terwijl Warmerdam het liefst als linksback aan speelminuten gaat komen.



"Het is mijn ambitie om volgend seizoen terug te keren bij Ajax als linksback. Daar liggen mijn kansen en daar wil ik me op richten", zo sprak Warmerdam zich uit in gesprek met Ajax Life.



Mitchell Dijks bewandelde in het verleden een soortgelijke weg. Hij werd uitgeleend aan Willem II. Warmerdam zou het tof vinden als hij diezelfde weg mag bewandelen. "Dat zou mooi zijn", zo besloot de 21-jarige verdediger.