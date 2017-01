Paniek bij Ajax rondom keeper gesmoord, Kluivert mee naar Zwolle

Andre Onana zit gewoon bij de selectie van Ajax voor de wedstrijd bij PEC Zwolle. De doelman was deze week ziek, maar is voldoende hersteld. Daarnaast was er onrust over de Afrika Cup.



Alan Nyom van West Bromwich Albion mocht niet spelen omdat de bond van Kameroen hem niet had vrijgegeven. Ditzelfde leek te kunnen gebeuren voor Onana, aangezien ook hij heeft geweigerd mee te doen aan de Afrika Cup.



De goalie mag voorlopig dus echter gewoon spelen. Daarnaast is Justin Kluivert opnieuw opgenomen in de selectie van liefst 21 spelers van Peter Bosz.



Selectie: Andre Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Nick Viergever, Mitchell Dijks, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Anwar El Ghazi, Amin Younes, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg en Justin Kluivert