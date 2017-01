Grote domper in de polder, doelpuntenmachine kiest voor Limburg

De teleurstelling is groot bij Almere City. Doelpuntenmachine Sjoerd Ars was bijna vastgelegd, want hij werd zelfs al medisch gekeurd. Toch koos de garantie voor goals in de Jupiler League op het laatste moment voor Fortuna Sittard.



Almere-trainer Jack de Gier baalt dan ook, zo zegt hij tegenover Omroep Flevoland. "We waren heel ver met Ars. Hij is hier in Almere geweest en we hebben goede gesprekken gevoerd. We wilden Sjoerd voor anderhalf jaar huren van het Hongaarse Szombathelyi Haladas. De situatie veranderde toen er voor Haladas op het laatste moment een probleem ontstond in de huurconstructie. Je hoopt dat hij voor het voetbal kiest, maar dat is nu niet het geval."



Daarmee maakt De Gier een sneer richting de spits, die in zijn ogen dus voor het dubieuze geld van Fortuna Sittard heeft gekozen. In 2005-2006 speelde Ars al in Almere toen de club nog FC Omniworld heette.