Flinke tegenvaller voor Jan Vertonghen?

Tottenham opent de debatten op de 21ste speeldag in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. Het werd 4-0, dankzij drie goals van Harry Kane.



Maar na rust zorgde Jan Vertonghen voor een domper. De Rode Duivel sloeg zijn enkel om en moest op het uur gewisseld worden. De verdediger had duidelijk veel pijn, waardoor er voor een ernstige blessure gevreesd wordt. Het gaat om zijn enkel.





Jan Vertonghen carried down the tunnel. Yelped with pain on impact and looked distraught, punching the first aid bag. #TotWba pic.twitter.com/fTx6AmpMaX

Pochettino: "It looks bad for Jan. We need to wait to assess him. He is very disappointed." (Sky)