Botteghin heeft een boodschap voor de Feyenoord-fans

De supporters van Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken. Na een sterke eerste seizoenshelft, is de spelersgroep namelijk ook helemaal klaar voor het tweede deel.



Althans, dat zegt verdediger Eric Botteghin. "Bij Feyenoord is er altijd druk en ik denk dat deze groep er heel goed mee om kan gaan. Het zou niet anders zijn hoe het daarvoor was. Wij moeten blijven doen waar we me bezig waren", aldus de Braziliaan in gesprek met RTV Rijnmond.



Zondag wacht het uitduel bij Roda JC. "Ze hebben een heel goed georganiseerde ploeg die veel verdedigen. Wij moeten een manier vinden om goals te maken", vervolgt Botteghin, die vorig seizoen Roda nog uit de beker knikkerde met een late treffer. "Het was mijn eerste goal voor Feyenoord en die was belangrijk voor de beker, maar ik hoop dat het deze keer iets makkelijker kan gaan."



De aftrap in Limburg is om 12:30 uur.