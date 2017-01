'Bizarre clausuleregeling voor Chinese clubs in nieuw contract Mertens'

Dries Mertens is dit seizoen één van de smaakmakers in de Serie A. Napoli wil het contract van de Rode Duivel dan ook openbreken. De Italiaanse topclub wil een opvallend voorstel doen.



Het wil volgens Sky Sports Italia twee opvallende clausules in het contract van Mertens zetten. Als clubs uit Europa de flankspeler willen kopen, dan moeten ze 35 miljoen euro op tafel leggen. Als een club uit China dat wil doen, dan moeten ze 50 miljoen euro betalen.



Napoli wil zich zo wapenen tegen het grote geld uit China. Mertens is zeer graag in Napoli en wil er graag blijven. Dit seizoen speelde hij 23 wedstrijden en scoorde hij 15 keer en leverde hij ook nog eens 7 assists.



De voormalig lieveling van FC Utrecht en PSV werd onlangs in Italiaanse media gelinkt aan een spectaculaire transfer naar Ajax. Dit lijkt echter volledig onhaalbaar voor de Amsterdammers.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.