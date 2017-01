'Eredivisionisten tasten mis bij speler van PSG'

De kans bestaat dat er deze maand of in juli een speler van PSG naar de Eredivisie vertrekt. Hij zit momenteel op een zijspoor bij de Parijzenaars. Nederland is een optie.



De 21-jarige aanvaller Hervin Ongenda geldt al jaren als een toptalent. De Franse aanvaller kan echter niet doorbreken bij PSG. Na dit seizoen is hij einde contract. Hij zal PSG verlaten.



Volgens Foot Mercato tonen Nederlandse ploegen, Franse tweedeklassers en een Belgische club interesse. Laatstgenoemde zou Club Brugge betreffen. Het is onbekend welke ploegen uit de Eredivisie in de markt zouden zijn. Ongenda speelde in totaal 11 competitiewedstrijden voor PSG en scoorde daarin 2 keer.



Update 12:49 uur

Er werden ook Eredivisieclubs aan hem gelinkt, maar alles wijst er momenteel op dat Hervin Ongenda van Paris Saint-Germain naar Club Brugge vertrekt. Hij zou de gesprekken met de Belgische club al geopend hebben. Hij is na dit seizoen transfervrij en dus erg interessant voor meerdere clubs.





Emery said to no longer count on Ongenda & the youngster can leave. Interest from Belgian & Dutch clubs. — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 11 januari 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.