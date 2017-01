'Voormalig De Boer-lievelingetje op weg naar Liverpool'

Bij Liverpool hebben ze sedert enkele jaren ook de Belgische markt ontdekt. Simon Mignolet was de eerste Belg bij de Reds en kreeg navolging van Christian Benteke en Divock Origi. Mogelijk kunnen we er een nieuwe naam aan toevoegen.



Volgens The Daily Star zou Liverpool namelijk zijn oog hebben laten vallen op Senna Miangue. De jonge Belgische linksback kwam dit seizoen aan de oppervlakte bij Inter onder Frank De Boer. De opvolger van de Nederlander, Stefano Poli, heeft het echter niet helemaal begrepen op Miangue. Hij zou de club dan ook, al dan niet permanent, mogen verlaten.



Liverpool zou Miangue definitief willen overnemen en zou daarvoor zo’n 2 miljoen euro voor willen ophoesten. Eerder waren er geruchten dat ook de Belgische topclubs Anderlecht, Club Brugge, Standard en Oostende interesse toonden in de verdediger. Hier zou het eerder om een uitleenbeurt gaan.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

