'Vitesse wil gaan shoppen in Eindhoven, ook Heracles op het vinkentouw'

Vorige week werd Heracles Almelo al aan hem gelinkt, net als de Belgische ploegen Zulte Waregem en KV Mechelen. Nu is er nog meer interesse vanuit de Eredivisie, van Vitesse, voor Dario van den Buijs.



Diverse media melden namelijk dat ook de club uit Arnhem de Belg van FC Eindhoven op het oog heeft. Hij doet het goed in de Lichtstad. Na een sterk eerste seizoen werd hij dit seizoen zelfs meteen gebombardeerd tot aanvoerder.



De 21-jarige verdediger kwam in 2015 naar FC Eindhoven van Club Brugge. Benieuwd wat de toekomst zal brengen voor de jonge Belg. Terug naar zijn geboorteland, of een stapje hogerop binnen Nederland?





Ook Vitesse heeft geïnformeerd naar Dario van den Buijs. FC Eindhoven-captain ligt tot 2018 vast en heeft gelimiteerde som in contract staan — Bart Hoffman (@bart_hoffman) 10 januari 2017

