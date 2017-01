Ajax-trainer Bosz: terugval bij Sánchez

Centrumverdediger Davinson Sánchez heeft het toch zeker heel erg goed gegaan gedurende zijn eerste seizoenshelft voor de Eredivisie-topclub Ajax. Daar is coach Peter Bosz het mee eens, maar de oefenmeester zag op een gegeven moment wel een terugval bij de kersverse international van het nationale elftal van Colombia.



Bosz zegt in gesprek met het medium Ajax Life: "Davinson is waanzinnig begonnen, maar was de laatste weken tot de winterstop iets minder. Toen begon hij duels te verliezen. Ik denk dat hij iets te comfortabel werd en daarnaast heeft hij er al een heel seizoen op zitten."



De coach is te spreken over het tandem Sánchez-Viergever. "Ik vind hem sterk in de combinatie met Nick, omdat ze elkaar goed aanvullen. Nick is degene die praat en coacht. Daar heeft Sánchez nog moeite mee, omdat hij de taal niet spreekt. Davinson is erg snel, maar vergis je ook niet in de snelheid van Nick. Het is bovendien fijn dat ik met een rechtspoot en een linkspoot kan spelen, hoewel dat bij mij geen ongeschreven wet is. Ik kan daar ook met twee rechtspoten gaan spelen."