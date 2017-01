'Ödegaard heeft Messi-touch, Real betaalt salaris'

Het Noorse supertalent Martin Ödegaard speelt de aankomende tijd in het Abe Lenstra Stadion voor sc Heerenveen. En de verwachtingen in Friesland, en heel Nederland eigenlijk, zijn ontzettend hooggespannen. Terecht, volgens trainer André Hanssen, want de Noor beschikt over de zogenaamde Messi-touch.



Hanssen werkte bij Stromsgödet met Ödegaard en stelt in gesprek met de Leeuwarder Courant: "Ik heb nooit een speler gezien met zoveel kwaliteiten. Die techniek ... Ik heb er een hekel aan grote woorden te gebruiken, maar hij heeft een soort Messi-touch. Hij is goed in de kleine ruimtes en enorm creatief. Als jeugdspeler was hij in balbezit al zo goed, dat ik er moeilijk iets van kon zeggen als hij een keer niet meeverdedigde. Daarover wilde ik niet zeuren. Hij was ook na de training altijd bezig. Hij was een rustige, slimme jongen en is, voor zover ik dat kan inschatten, niet veranderd. Sommige spelers gaan anders denken als ze bij een topclub een ander leven krijgen, maar hij is in Madrid geen ander mens geworden."



Santiago Siguero van Marca stelt: "Real gelooft nog altijd dat hij op een dag kan schitteren in stadion Bernabeu en wil in hem investeren. Nu hij speler van Heerenveen is, verwacht ik dat het overgrote deel van zijn salaris (naar schatting 1 miljoen euro per jaar, red.) gewoon door Real wordt betaald."