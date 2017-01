'Opstelling PSV: opvallende speler op rechtsbuiten'

De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV begint op zaterdagavond zijn tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Daarbij kiest coach Phillip Cocu volgens het medium het Eindhovens Dagblad over een wel heel opvallende rechtsbuiten: middenvelder Bart Ramselaar zal doorgeschoven worden naar de voorhoede.



De krant houdt nog wel een kleine slag om de arm, maar noemt deze optie het meest logisch. "De PSV-linie die misschien wel het hardst toe was aan nieuw bloed, is bij PSV de afgelopen weken nog verder ontmanteld. Trainer Phillip Cocu heeft vanavond tegen Excelsior maar drie aanvallers uit de A-selectie tot zijn beschikking en is daardoor bijna gedwongen om met een 4-4-2-opstelling te spelen, of een tussenvorm tussen een 4-3-3 en 4-4-2. In het nieuwe systeem zou Bart Ramselaar wel eens de rechterflank voorin kunnen bestrijken, iets wat hij in zijn periode bij FC Utrecht al met succes deed."



Het medium gaat verder: "Naast de aan zijn kuit geblesseerde Oleksandr Zinchenko haalt ook Steven Bergwijn het duel met Excelsior niet. Het 19-jarige talent kampt met knieklachten en die beletten hem om te spelen. Dat is een streep door de rekening van Cocu, die afgelopen week trainde met een 4-3-3-formatie, met Bergwijn als aanvaller op de linkerkant. Drie opties voor de rol als linksbuiten zijn door blessures nu weggevallen en daardoor kan Cocu wel eens kiezen voor een tussenvariant tussen het nieuwe en oude spelconcept, waarbij Marco van Ginkel en Ramselaar de diepste middenvelders zijn en Ramselaar ook volop kan aanvallen."