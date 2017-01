'Messi kan 916.000 euro per week gaan verdienen'

De Argentijnse wereldster Lionel Messi heeft nog altijd niet zijn handtekening gezet onder een contractverlenging bij FC Barcelona. De vraag begint te rijzen of de pijlsnelle aanvaller dit eigenlijk wel van plan is. De international van Argentinië blijkt in ieder geval meerdere aanbiedingen op stapel te hebben liggen.



Het Engelse boulevardblad The Sun is niet het betrouwbaarste medium ooit, maar men meldt nu in ieder geval dat er verschillende Engelse teams in de race zijn voor de krabbel van Messi. Directeur van Barça Oscar Grau gaf onlangs al toe dat de Catalanen moeite hadden om een groot genoeg budget bij elkaar te krijgen om te kunnen voldoen aan de salariseisen van de Argentijn, maar daar hebben de Premier League-clubs geen moeite mee.



Volgens de laatste berichten kan Messi namelijk 916.000 euro per week verdienen bij Manchester United of Manchester City. Dat komt neer op een jaarloon van een kleine vijftig miljoen euro en dat kan de aanvaller dus hoogstwaarschijnlijk niet verdienen in het Camp Nou. De Red Devils en de Citizens zouden overigens 114,5 miljoen euro willen betalen voor Messi, die nog een verbintenis tot medio 2018 heeft in Spanje.