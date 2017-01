'Diego Costa maakt transfer van 90 miljoen euro'

Spits Diego Costa is maar weer eens onder vuur komen te liggen bij zijn werkgever Chelsea. Naar verluidt geeft de Braziliaanse Spanjaard niet zo hoog op van de kwaliteiten van de medische staf en kwam hij onlangs hardhandig in aanraking met manager Antonio Conte. Chelsea zou zijn sterspeler nu verkopen voor maar liefst negentig miljoen euro.



Diverse Engelse media claimen dat de zaakwaarnemer van Costa onlangs gespot is in China tijdens een overleg met de eigenaar van het Chinese Tianjin Quanjian. Volgens de laatste berichten zijn de steenrijke Chinezen bereid om negentig miljoen euro te betalen voor de spits en wordt Chelsea hier steeds een beetje warmer van.



Chelsea raakte Oscar al kwijt aan Shanghai SIPG en Diego Costa zou dus zomaar eens de volgende in dit rijtje kunnen zijn. Naar verluidt kan de speler van het Spaanse nationale elftal maar liefst 36 miljoen euro per jaar opstrijken en dat is zeker geen kattenpis. De onderhandelingen zijn in ieder geval gaande, maar het begint er meer en meer op te lijken dat alle betrokken partijen wel wat voelen voor een deal.