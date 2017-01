"Weghorst doet soms een beetje eng"

AZ speelde op vrijdagavond in de Adelaarshorst in Deventer tegen Go Ahead Eagles en die wedstrijd werd een prooi voor de Alkmaarders, die met 1-3 wonnen. Op een gegeven moment was er een opstootje waar spits Wout Weghorst bij betrokken was en daar laat Eagles-speler Randy Wolters zich nu over uit.



In gesprek met Voetbal Inside vertelt de voetballer over het moment: "Weghorst komt er weer bij en die wil dan weer een beetje gek gaan doen, half vallen, weet ik veel wat hij allemaal doet. Dat moet hij niet doen. Daar zei ik wat van, daarna ook weer even goede vrienden hoor. Soms doet hij een beetje eng. Maar dat hoort erbij."



Door de komst van een aantal nieuwe aanwinsten begon Wolters op de bank. "Dat is frustrerend, ik heb alles gespeeld. Het is lastig voor mij om hier iets over te zeggen." Als de interviewer in kwestie de Go Ahead Eagles-contractspeler vraagt naar een mogelijke overstap naar de Chinese Super League, vertelt de voetballer: "Als die Chinees lekker eten bij zich heeft wel. Wat een mafkees ben jij ook hè."