'Grêmio heeft driejarig contract klaarliggen voor PSV'er'

Na het vertrek van buitenspeler Luciano Narsingh heeft PSV niet echt meer de beschikking over heel veel smaken in de voorhoede. De algemene verwachting is dan ook dat Beto da Silva doorgeschoven wordt naar het eerste team van de Eindhovenaren. De Peruviaan wordt echter óók in verband gebracht met een transfer.



Eerder konden we lezen dat de oude club van de aanvaller, Sporting Cristal, wel geïnteresseerd was in een huurperiode. De jonge Peruviaan staat in Zuid-Amerika bekend als een ongelooflijk groot talent en er zijn dan ook nog een paar andere opties voor het talent van PSV.



Het medium Globo Esporte weet te melden dat het Braziliaanse Grêmio zijn neus nu aan het venster drukt voor Beto. Vicevoorzitter Odorico Roman geeft toe dat zijn club een driejarig contract klaar heeft liggen voor de aanvaller en begeleidt de interesse van wat commentaar: "We houden hem al enige tijd in de gaten, maar omdat het een club uit Europa betreft, zijn de onderhandelingen moeilijk." De Peruviaan heeft nog altijd niet zijn debuut gemaakt bij het eerste van PSV, hoewel dit dus een kwestie van tijd lijkt.