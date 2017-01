Guidetti, Van Gaal, Adriaanse en De Boer doen titelvoorspelling

Feyenoord heeft misschien een kleine voorsprong van vijf punten opgebouwd op Ajax, maar an sich kun je toch stellen dat de titelstrijd nog redelijk openligt op dit moment. Het Algemeen Dagblad deed een rondje langs de velden om te vragen naar voorspellingen in de voetballerij. Onder anderen Louis van Gaal, John Guidetti, Ronald de Boer en Co Adriaanse geven gehoor.



De prognostiek van Guidetti laat zich raden ... "Kampioen? Feyenoord of course! Who else ..." Van Gaal, die natuurlijk een roemrucht verleden heeft bij Ajax, sluit zich aan bij de aanvaller van het Spaanse Celta de Vigo. "Het wordt tijd dat Feyenoord de titel pakt. Ik hoop het ook voor het Nederlands voetbal."



Adriaanse is de volgende die het woord neemt: "Feyenoord. Die ploeg heeft nog genoeg mogelijkheden achter de hand." Ronald de Boer: "Ik hoop Ajax, maar mijn verstand zegt Feyenoord." Icoon in Rotterdam Willem van Hanegem denkt aan Amsterdams geluk. "Met mijn voorspellingen van uitslagen of winnaars zit ik niet vaak goed. Dat zou nu dus mooi zijn. Als Feyenoord de overtuiging van het uitduel met AZ (0-4 zege, red.) weer tevoorschijn kan toveren, maakt het een kans. Maar mijn gevoel zegt nu toch nog Ajax."