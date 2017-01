'Koemans Everton wil PSV beroven van speler'

De algemene verwachting is toch wel dat de Engelse club Everton nog wel even om zich heen zal slaan op de transfermarkt. De Toffees hebben torenhoge ambities en bovendien groeien de bomen financieel gezien tot in de hemel. Mogelijk meldt Everton zich binnenkort bij PSV voor een transfer.



De Telegraaf is het medium dat deze voorspelling in ieder geval doet. "Jürich Carolina, speler van Jong PSV, heeft de belangstelling gewekt van het Engelse Everton. De club van trainer Ronald Koeman volgt de verrichtingen van de linksback al geruime tijd op de voet. Carolina maakte anderhalf jaar geleden de overstap van AZ naar Eindhoven en ligt nog 1,5 jaar vast bij PSV. De op Curaçao geboren Carolina heeft op achttienjarige leeftijd al 19 wedstrijden in de Jupiler League achter zijn naam."



Wil Koeman daadwerkelijk met Carolina aan de slag gaan, dan zal hij door het doorlopende contract van de speler in kwestie wel een transfersom op tafel moeten leggen. Everton beschikt in Leighton Baines al over een kundige linksback, maar de Engelsman raakt met zijn 32 jaar zo langzamerhand wel een klein beetje op leeftijd.