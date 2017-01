'Ajax verkoopt volgende speler en vangt miljoenen'

Ajax verkocht deze transferperiode al twee van zijn middenvelders: Riechedly Bazoer speelt vanaf nu in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg en Nemanja Gudelj heeft bij Tianjin Teda getekend. Anwar El Ghazi wordt de volgende vertrekker en de buitenspeler heeft een deal op tafel liggen met het Franse Lille OSC.



Lang leek het erop dat El Ghazi naar de Italiaanse Serie A en het SS Lazio van de verdedigers Wesley Hoedt en Stefan de Vrij zou gaan, maar de Romeinen konden geen plekje inruimen in hun selectie voor de Ajacied. De doorgaans zeer betrouwbare voetbaljournalist Gianluca Di Marzio stelt nu dat de deal met Lille op een haar na rond is.



De clubs zouden eruit zijn over een transfersom van zeven miljoen euro en El Ghazi heeft naar verluidt zijn jawoord ook al gegeven. De beide partijen moeten alleen nog een akkoord bereiken over een paar bonussen, maar daar staat volgende week nog een gesprekje voor op stapel. De verwachting is in ieder geval dat El Ghazi binnen een aantal dagen zijn handtekening zal zetten onder een meerjarig contract in de Ligue 1.