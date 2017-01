"Deze gaat aan het einde van het jaar wel om de prijzen meedoen"

AZ heeft een 1-3 overwinning overgehouden aan het bezoek aan Go Ahead Eagles. Trainer John van den Brom kon ondanks een aantal moeizame fases tevreden terugblikken.



"Altijd lekker om het jaar te beginnen zoals we hem voor de Kerst ook geëindigd zijn", luidde het oordeel van de coach in gesprek met RTV Noord-Holland. "In de rust zeiden we dat we het tempo hoog moesten houden, energie moesten gooien in de wedstrijd en in de duels moesten blijven."



Van den Brom vervolgde: "Mühren speelde de eerste helft iets te diep en dat gaf een open wedstrijd. Hij was meer spits dan middenvelder. In de tweede helft deden we dat beter en dat weet je dat de kans gaat komen. Geduld bewaren loont."



AZ werd in zijn optiek een penalty onthouden in de eerste helft, maar in de slotminuten mochten beide teams aanleggen vanaf elf meter. Alireza Jahanbakhsh bepaalde zo de eindstand op 1-3, maar zijn 0-2 was de mooiste. "Ik denk dat deze aan het einde van het jaar wel om de prijzen mee gaat doen."