AZ'er baalt van Makkelie: "Gewoon een slaande beweging"

Wout Weghorst liep vrijdagavond in de uitwedstrijd Go Ahead Eagles (1-3 zege) tegen een gele kaart op. AZ-trainer John van den Brom noemde die actie 'dom', maar de clubtopscorer weigerde in te stemmen met dat oordeel.



Weghorst luisterde mee met zijn trainer en reageerde met 'absoluut niet' toen dit ter sprake kwam. "Het is het derde moment met die speler. Volgens mij is het gewoon een slaande beweging", zo zei de maker van tien Eredivisie-doelpunten dit seizoen in gesprek met FOX Sports.



De AZ'er zag de kemphanen met 'de koppen tegen elkaar' staan. "Dan ga ik er in volle sprint op af", aldus Weghorst, die daar geen emotionele reactie in ziet. "Dat is meer om die jongens uit elkaar te halen en rust te creëren. Maar hij (Makkelie, red.) ziet mij aankomen en geeft gelijk geel. Ik zeg verder niets, doe verder niets."



Weghorst denkt dat zijn postuur wellicht een rol speelt, maar claimt zijn teamgenoot alleen maar te 'beschermen'. Makkelie deed dat in zijn optiek niet of onvoldoende. "Hij moet gewoon eerder ingrijpen, waarmee je dit soort situaties voorkomt."



De topscorer van AZ zorgde in Deventer voor de 0-1. Zijn ploeg is tijdelijk opgeklommen naar plek vier in de Eredivisie.