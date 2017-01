Ontmoeting in de Jupiler League loopt uit op vechtpartij

De Graafschap is ook 2017 in mineur begonnen. Er werd een 2-1 nederlaag geleden bij FC Eindhoven en op de tribunes ging het ook nog eens mis, al was dat ook deels toe te schrijven aan het thuispubliek.



Er gold vrijdagavond een combiregeling voor supporters van De Graafschap, maar een deel ontliep dit door plaats te nemen op de thuisvakken. Dat werd echter niet gewaardeerd door aanhangers van FC Eindhoven. Zij probeerden de confrontatie op te zoeken, zo meldt De Gelderlander.



De Eindhovense fans werden teruggedreven door toedoen van de politie, die daarbij wapenstokken in besloten te zetten. Een aantal had behandeling aan de verwondingen nodig. Overigens werden ook een aantal 'Superboeren' uit de thuisvakken verwijderd door de agenten.