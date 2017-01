Koploper Jupiler League hoopt op komst van oud-PSV'er

VVV-Venlo heeft dankzij een 0-2 overwinning op SC Cambuur de status van titelkandidaat nummer één in de Jupiler League vergroot. Toch overweegt de Limburgse club de selectie tussentijds te versterken.



Coach Maurice Steijn wil zijn defensieve mogelijkheden uitbreiden en denkt daarbij aan Abel Tamata. De oud-PSV'er heeft inmiddels een aanbieding uit Venlo op zak. De oefenmeester verklaarde bij FOX Sports zaterdag op duidelijkheid te rekenen.



Tamata is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, maar in Eindhoven brak de 26-jarige verdediger niet door. Nadien kwam hij uit voor Roda JC Kerkrade (huurbasis) en FC Groningen. In augustus 2016 liet hij het contract ontbinden en sindsdien is hij clubloos.



VVV staat na twintig duels vier punten los in de Jupiler League.