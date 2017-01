Go Ahead-spits beledigt eigen fans: "Ontzettend dom van mezelf"

Leon de Kogel heeft zich behoorlijk laten gaan in de eerste wedstrijd na de winterstop. In de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen AZ werd de spits van Go Ahead Eagles gewisseld en dat leverde een kort fluitconcert op.



De Kogel toonde weinig begrip voor de fans, die hij de termen 'teringpubliek' en 'schijtpubliek' toewierp. De spits toonde zich na afloop schuldbewust. "Nu ben ik natuurlijk afgekoeld. Het is denk ik ontzettend dom van mezelf", oordeelde de voetballer in gesprek met FOX Sports.



"Ik had het niet moeten doen, excuses naar de supporters toe. Het was een stukje emotie. Het loopt bij mij nog niet helemaal zoals ik het zelf wil, maar mijn welgemeende excuses hiervoor", zo besloot de aanvalsleider van de Eredivisie-hekkensluiter.





Afgekoelde Leon de Kogel heeft spijt van 'teringpubliek' en 'schijtpubliek'. #gaeaz pic.twitter.com/oxAFfvhKx4 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 januari 2017