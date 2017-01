AZ-aanvallers beslissen ontmoeting op De Adelaarshorst

AZ is met een positief gevoel begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. Op bezoek bij hekkensluiter Go Ahead Eagles werd een 1-3 overwinning behaald en dat levert een stijging in het klassement op: plek vier.



Go Ahead Eagles begon met oud-Feyenoorder Elvis Manu aan deze thuiswedstrijd. De aanvaller had zich al na drie minuten onsterfelijk kunnen maken in Deventer, maar zijn voorzet eindigde in het zijnet. In de openingsfase was Manu behoorlijk dreigend namens de ploeg van trainer Hans de Koning.



AZ knokte zich gaandeweg in de wedstrijd en dat resulteerde in een overwicht, al werd de wedstrijd vooral getypeerd door slordigheden. Kort voor rust ging ook Muamer Tankovic slordig om met de geboden ruimte. De AZ-aanvaller kon vrij inkoppen, maar presteerde het om de bal recht in de handen van doelman Theo Zwarthoed te koppen.







Na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. AZ kwam door slordigheden niet aan het gewenste aanvalsspel toe, maar na bijna zeventig minuten viel dan toch de bevrijdende 0-1. Wout Weghorst werd diep gestuurd en maakte oog in oog met Zwarthoed geen fout. De Koning beklaagde zich bij de wedstrijdleiding over vermeend buitenspel, maar het enige resultaat was dat hij de tribune mocht opzoeken.



Met de trainer op de tribune moest de hekkensluiter op jacht naar de gelijkmaker. Dat leek ook te lukken, maar de door Darren Maatsen reeds gepasseerde Sergio Rochet werd op de doellijn gered door Stijn Wuytens. In de slotfase wist Alireza Jahanbakhsh de wedstrijd op De Adelaarshorst te beslissen met een prachtige uithaal van afstand: 0-2.



Toch werd het nog even spannend in Deventer. Mattias Johansson maakte een overtreding in het strafschopgebied en dat werd opgemerkt door scheidsrechter Danny Makkelie. Jarchinio Antonia schoot de bal fraai in de bovenhoek, maar het slotoffensief kwam te laat. Sterker nog: AZ liep via een discutabele penalty van opnieuw Jahanbaksh uit naar 1-3.



Scoreverloop:

0-1 (69') Wout Weghorst

0-2 (85') Alireza Jahanbakhsh

1-2 (90') Jarchinio Antonia (strafschop)

1-3 (90') Alireza Jahanbakhsh (strafschop)