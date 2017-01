'FC Twente wil meewerken aan vertrek van tweetal'

FC Twente wil in januari meewerken aan een vertrek van Giorgos Katsikas en Tim Hölscher. Het tweetal mag op huurbasis uitkijken naar een nieuwe club, zo meldt clubwatcher Leon ten Voorde van TC/Tubantia.



Het is twijfelachtig of de Twente-supporters nog een glimp gaan opvangen van Katsikas. Immers: na een eventuele verhuurperiode loopt zijn contract af en geniet hij een transfervrije status. Een contractverlenging lijkt niet de meest voor de hand liggende optie te zijn.



Dit seizoen kwam Katsikas pas 81 minuten in actie voor de Tukkers. Hölscher staat op zijn beurt op 99 speelminuten.





