Bosz is duidelijk: "Die mensen verliezen de realiteit uit het oog"

Zijn inzetbaarheid voor dit weekeinde is nog ongewis, maar André Onana blijft de nummer één van Ajax. Op de persconferentie heeft trainer Peter Bosz de verhoudingen duidelijk in kaart gebracht.



"André is de nummer één, ja", zo vertrouwde Bosz de media toe. Volgens critici had Tim Krul dan niet gehuurd hoeven te worden. "Mensen die dat roepen, verliezen de realiteit uit het oog. Op het moment dat beslissingen werden genomen, was Onana geen eerste keeper, hij was nog maar twintig jaar en er was twijfel of hij het al kon."



Volgens Bosz 'mocht Ajax dat risico niet nemen'. "In dat licht moet je het aantrekken van Tim zien. Tim heeft kwaliteit, maar hij komt terug van een zware blessure. Hij is volledig fit en nu zal hij speelminuten moeten maken." Of een vroegtijdig afscheid een optie is? "Of er afspraken zijn gemaakt met Newcastle, dat moet je echt aan Marc (Overmars, red.) vragen."