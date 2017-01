Feyenoord maakt indruk: "We kunnen onze borst natmaken"

Roda JC Kerkrade begint als nummer zeventien aan de tweede seizoenshelft en dus moeten er punten worden gepakt. Komende zondag wacht voor de manschappen van Yannis Anastasiou een thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord.



"We kunnen zondag onze borst natmaken", benadrukt de Griekse oefenmeester op de clubwebsite. "In de eerste competitiehelft won Feyenoord dertien van de zeventien wedstrijden en verloor het maar één keer. Dat geeft het constante niveau van de ploeg aan. Het duel van zondag is meteen na de winterstop een mooi begin, maar ook een echte krachtmeting waarin we kunnen laten zien hoe sterk we zijn."



In de ontmoetingen met Ajax en PSV heeft Roda het 'goed gedaan', stelt Anastasiou. "Daarom verwacht ik dat we klaar zijn voor deze interessante wedstrijd." De trainer voegt toe: "Met Thanasis Papazoglou en Dani Schahin hebben we voorin meer mogelijkheden. Daarom ben ik heel positief over onze kansen in de tweede seizoenshelft."



Anastasiou besluit: "We moeten onze tegenstanders het gevoel geven dat we zeker zijn van onze zaak én winnaars zijn. Wanneer we alles geven en van onze eigen kracht uitgaan, ben ik ervan overtuigd dat we meer wedstrijden zullen winnen en snel op de ranglijst stijgen."