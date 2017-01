'Conflict loopt hoog op bij Chelsea: sterkhouder dreigt met vertrek'

CHet is onduidelijk of de toekomst van Diego Costa in Londen ligt. De Spaanse Braziliaan overwoog in de zomer al een vertrek bij Chelsea en zou deze week zijn gebotst met manager Antonio Conte.



Chelsea speelt zaterdag de competitiewedstrijd tegen Leicester City, maar de clubtopscorer komt niet in actie door dit conflict. Aanleiding zou een blessure zijn. De international van Spanje claimt last te hebben van zijn onderrug en legt daarbij een link met zijn eerdere hamstringklachten. Echter, de medische staf zou niet overtuigd zijn van zijn verhaal en de Italiaanse coach steunt die visie.



Costa zou zijn gebotst met de stafleden en in het bijzonder met de succesvolle manager. Chelsea wil de spits graag een nieuw contract voorschotelen, maar volgens The Daily Mail is zijn toekomst zeer onzeker. Zijn zaakwaarnemers zouden al naar potentiële aanbiedingen uit China kijken.