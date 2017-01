Beugelsdijk denkt aan politieke loopbaan bij Haagse partij

Tom Beugelsdijk heeft zich op het moment natuurlijk erg druk met zijn voetballoopbaan, maar mogelijk ligt er in de toekomst een politieke carrière in het verschiet. De voetballer van ADO Den Haag gaat zich namelijk verbinden aan Groep de Mos.



"Ik ben een echte Haagse jongen en Groep de Mos staat vóór de stad Den Haag", laat de aanvoerder van de Haagse club in een persbericht weten. Beugelsdijk roept de inwoners van Den Haag op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor De Mos te stemmen. Een eventuele andere rol wordt in de toekomst nog besproken. "Mijn stem hebben ze in ieder geval en ik steun De Mos."



Fractievoorzitter Richard de Mos is erg blij met de steun van de markante voetballer. "Tommie staat voor alles wat Haags is. Zijn onverzettelijkheid op het veld, waar hij knokt voor iedere meter, getuigt van de juiste mentaliteit. Wij doen elke dag hetzelfde, maar dan voor onze mooie stad", aldus De Mos.