OFFICIEEL: Roda JC troeft ADO Den Haag af in strijd om Belgische verdediger

Roda JC heeft overeenstemming bereikt met Zulte Waregem over de huur van Bryan Verboom. De verdediger wordt voor een halfjaar overgenomen van de club uit de Belgische Pro League. Dat meldt de Eredivisionist vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Technisch directeur Ton Caanen is erg te spreken over de nieuwe aanwinst, die aankomend weekend tegen Feyenoord nog niet inzetbaar is. "Met de komst van Bryan Verboom hebben we achterin meer mogelijkheden", laat de bestuurder weten op de officiële clubwebsite.



De 24-jarige Verboom komt uit de jeugdopleiding van Sporting Charleroi en RSC Anderlecht. Bij laatstgenoemde club kwam hij niet aan spelen toe, waardoor hij in 2012 de overstapte maakte naar Zulte Waregem. Hier werd hij onder meer Belgisch international onder 21 en maakte hij in 136 competitiewedstrijden zeven doelpunten voor ‘Essevee´.