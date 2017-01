'Liverpool-uitblinker heeft Europese grootmachten voor het uitkiezen'

Onder de deskundige leiding van Jürgen Klopp is Liverpool FC uitgegroeid tot één van de spectaculairste ploegen in Europa. De Reds blijven voorlopig ook de naaste belager van koploper Chelsea in de Premier League. En die uitstekende prestaties leveren uiteraard de nodige interesse op.



De absolute smaakmaker van LFC is de Braziliaan Philip Coutinho, maar die ligt al een tijdje in de lappenmand. In zijn afwezigheid heeft Adam Lallana zich echter opgeworpen tot de uitblinker van dienst. En daarmee heeft de Engelsman, die onder Klopp enorme stappen heeft gezet, zich op de radar van verschillende Europese grootmachten gespeeld.



Zo meldt het doorgaans betrouwbare The Times dat het grote FC Barcelona zijn zinnen heeft gezet op Lallana. De Catalaanse gigant krijgt wel serieuze concurrentie. The Sun schrijft namelijk dat ook Juventus en PSG de ex-speler van Southampton willen aantrekken. Dat belooft dus een ware titanenstrijd te worden.

