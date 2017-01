Memphis op weg naar de uitgang: "De bedoeling dat we hem zo snel mogelijk vastleggen"

Memphis Depay is bij Manchester United op een zijspoor beland en dus mag hij op zoek naar een nieuwe club. Lange tijd leek het erop dat hij naar het Everton van Ronald Koeman zou vertrekken, maar nu is de voormalig aanvaller van PSV op weg naar Frankrijk.



Olympique Lyon-trainer Bruno Genesio heeft vrijdag tijdens zijn persconferentie zijn interesse in Memphis bevestigd. "Memphis Depay is een speler van wie ik een prioriteit heb gemaakt. Het is de bedoeling dat we hem zo snel mogelijk vastleggen", zei de oefenmeester onder andere.



"Ik ben een fan. Hij is een complete, krachtige en fascinerende speler." Lyon zou zelfs al een officieel bod bij United hebben neergelegd. De Engelsen gingen niet akkoord, maar de verwachting is dat beide ploegen er deze maand nog wel uit komen.