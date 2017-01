Huntelaar vertelt wat hij van Dolberg vindt

Het is nog steeds goed mogelijk dat spits Klaas-Jan Huntelaar volgend seizoen weer terugkeert in de Amsterdam ArenA. Gaat hij in op een aanbieding van Ajax, dan komt hij hoogstwaarschijnlijk Kasper Dolberg tegen, iemand die ook wel wat kan. In gesprek met De Telegraaf vertelt Huntelaar wat hij van de Deen vindt.



De contractspeler van het Duitse Schalke 04 stelt: "Kasper is een groot talent, een heel goede speler. Hij is een echte spits. Dolberg neemt in het veld de goede beslissingen en gaat daar vol voor. Ik vind dat hij het erg goed doet."



Het is maar zeer de vraag of Huntelaar bereid is om plaats te nemen op de bank van Ajax achter Dolberg. Directeur Marc Overmars denkt in ieder geval dat dit problemen kan gaan opleveren, hoewel hij Huntelaar nog steeds wel graag naar on ze hoofdstad wil halen. Daarbij vertelt de voormalige buitenspeler wel: "Een Kasper Dolberg die zo presteert, laat je altijd staan. Maar op één paard wedden, is heel riskant. Ik zeg niet dat we Huntelaar gaan halen, maar dat hij altijd interessant is."