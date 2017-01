Brands onthult of er nog PSV-transfers komen

PSV heeft buitenspeler Luciano Narsingh inmiddels verkocht aan de Premier League-club Swansea City voor ongeveer vijf miljoen euro. Ook vleugelspits Florian Jozefzoon mag nog wel vertrekken uit het Philips Stadion, maar de supporters van PSV hoeven geen inkomende transfers meer te verwachten. Dat stelt technisch manager Marcel Brands.



Hij vertelt in gesprek met het medium De Telegraaf: "Volgens mij hebben we genoeg spelers. Er is op dit moment geen noodzaak om direct te handelen, we hebben in de huidige groep voldoende opties om dit op te vangen." Phillip Cocu geeft Brands bijval: "We kijken zoals altijd rond, maar we gaan niet iemand halen om het halen. Als we geen speler kunnen vinden, die echt iets toevoegt, dan doen we het met de huidige groep."



De krant zelf vult aan: "Enige financiële terughoudendheid is ook wel verstandig gezien de zeer reële kans, dat PSV het komend seizoen zonder de honingpotten van de Champions League moet stellen. De inkomsten in het lopende seizoen vallen ook al tegen door het geringe aantal punten in de Champions League en de Europese uitschakeling voor de kerst. Aan de andere kant had PSV Narsingh al graag afgelopen zomer verkocht. Toen was er wel degelijk een opvolger voor hem in het vizier: de Portugese Galatasaray-aanvaller Bruma. Dat plan mislukte omdat er geen geïnteresseerde club voor Narsingh kwam, terwijl Bruma ook nog eens als een tierelier begon te draaien bij zijn club."