Overmars heeft gelijk antwoord voor Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar gaf eerder op vrijdag aan dat hij wel openstaat voor een terugkeer in de Amsterdam ArenA bij Ajax en directeur spelerszaken Marc Overmars van de Eredivisie-topclub hoopt dat die hereniging er gaat komen. In gesprek met De Telegraaf meldt hij dat de deur bij Ajax wagenwijd openstaat.



Overmars zegt allereerst: "Ik vind Huntelaar altijd interessant." Even later vervolgt hij zijn verhaal: "Ook al heeft hij nu een blessure of wordt hij bij Schalke niet opgesteld. Klaas-Jan heeft zo veel motivatie van binnenuit dat hij het altijd kan opbrengen om goed te presteren. We zijn in de zomer lang met hem bezig geweest, want hij is een echte winnaar. Dat heeft hij nog steeds. Hij is een liefhebber, iemand die wij tussen de jonge jongens nodig hebben."



De oud-international van Oranje denkt wel dat Huntelaar moeite zou hebben met een reserverol. "Maar Bertrand Traoré is gehuurd en gaat na dit seizoen weg. Een Kasper Dolberg die zo presteert, laat je altijd staan. Maar op één paard wedden, is heel riskant. Ik zeg niet dat we Huntelaar gaan halen, maar dat hij altijd interessant is."