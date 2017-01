Huntelaar laat zich uit over Ajax-terugkeer

Spits Klaas-Jan Huntelaar staat nog altijd onder contract bij het Duitse Schalke 04, hoewel hij niet heel vaak meer speelt voor de club uit Gelsenkirchen. Dat heeft te maken met een blessure én zijn leeftijd, maar wat als een paal boven water staat, is dat hij steevast gelinkt wordt aan een terugkeer bij Ajax. Daar spreekt hij zich nu over uit.



Schalke weekte onlangs in Guido Burgstaller een extra concurrent voor Huntelaar los bij 1. FC Nürnberg, maar dat begrijpt de Nederlandse spits wel, zo vertelt hij aan De Telegraaf. "Ik vind het sowieso logisch dat er iemand is gekocht. Natuurlijk moet de club inspelen op drie geblesseerde aanvallers: Franco di Santo, Breel Embolo en ik. Ik ga iedereen laten zien dat ik de fitste en de beste ben. Als ik de kans krijg."



Huntelaar zit nog niet met zijn hoofd bij Ajax, maar hij staat wel open voor een terugkeer. "Dat komt elk jaar terug, maar is veel speculatie van de media. Daar kan ik, nu ik geblesseerd ben, helemaal niks mee. Het is wel duidelijk dat ik bij Ajax een heel goede tijd heb gehad, ik altijd heel positief over die club ben geweest en ik een terugkeer niet uitsluit. Aan het einde van het seizoen ga ik rustig kijken. Het moet voor Ajax en voor mij passen. Ik concentreer me nu op Schalke en op fit worden."