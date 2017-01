'Ajax neemt contact op met oud-ploeggenoot Tévez'

Anwar El Ghazi staat nog steeds in de belangstelling van het Italiaanse SS Lazio, waar Amin Younes überhaupt geen echte vervanger kent in de selectie van Ajax. Marc Overmars is dus hard op zoek naar een nieuwe vleugelspits en die heeft hij mogelijk gevonden in de jonge Argentijn Cristian Pavón.



De vertegenwoordiger van de voetballer in kwestie, die uitkomt voor de voormalige werkgever van Carlos Tévez Boca Juniors, Fernando Hidalgo genaamd, vertelt in gesprek met de Argentijnse media dat Ajax inmiddels contact heeft opgenomen met hem. Eerder werden de Amsterdammers al in verband gebracht met onder anderen Hirving Lozano van CF Pachuca en Everton Felipe van Sporting Recife, transfers die best wat haken en ogen zouden kennen.



Ook wat betreft Pavón kunnen we stellen dat het niet makkelijk wordt om deze speler los te weken in Argentinië. Hidalgo stelt namelijk dat hij een plan heeft opgesteld samen met de speler die hij begeleidt. Het plan is sowieso om tot de maand juni bij Boca te blijven, waarna de 20-jarige vleugelspits eventueel wel naar Europa wil verkassen. Dit seizoen speelde Pavón reeds dertien officiële wedstrijden voor de Argentijnen waarin hij vijfmaal scoorde.