Real Madrid neemt Barça record af tijdens hete avond in Sevilla

Ook Sevilla heeft geen einde gemaakt aan de recordreeks van Real Madrid, dat voor de veertigste keer op rij ongeslagen blijft. Op de valreep werd een 3-3 gelijkspel behaald in de Copa del Rey en dat na een 3-0 zege in de heenwedstrijd.



Real Madrid verloor begin april in Wolfsburg voor de laatste keer en dus leek de opdracht voor Sevilla schier onmogelijk. De nummer twee uit de Primera División toonde echter geen ontzag voor De Koninklijke en nam al na tien minuten de leiding dankzij Danilo, die de bal steenhard in zijn eigen doel kopte.



Marco Asensio leek Real Madrid vlak na rust in veilige haven te brengen. Leek, want via Stevan Jovetic en Vicente Iborra liep Sevilla na rust uit naar een 3-1 voorsprong. Ineens geloofden de fanatieke Andalusiërs weer in een stunt. Door een penalty van Sergio Ramos werd de hoop op een kwartfinaleplek aan flarden geschoten.



De ploeg van Zinedine Zidane ging vervolgens op jacht naar een uitbreiding van de recordreeks. Dat lukte in de slotseconden via Karim Benzema, die de bal via een Sevilla-been in het doel schoot. Zodoende heeft Real Madrid ook een record van FC Barcelona (39 duels op rij ongeslagen) uit de boeken geschoten.



Scoreverloop:

1-0 (10') Danilo (eigen doelpunt)

1-1 (48') Marco Asensio

2-1 (54') Stevan Jovetic

3-1 (77') Vicente Iborra

3-2 (82') Sergio Ramos (strafschop)

3-3 (90') Karim Benzema